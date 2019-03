Asse Italia-Malta contro i clandestini

L'occasione, viene sottolineato, «è ritenuta utile per aprire una nuova fase di collaborazione tra i due Paesi. A breve verranno elaborate proposte concrete per intervenire contro l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani nel Mediterraneo».



Dirottatori per necessità

Così l'Osservatore Romano titola in prima pagina sulla vicenda del mercantile El Hiblu I, in cui alcuni dei 108 migranti soccorsi in acque libiche «avevano dirottato la nave, pur di non essere riportati a Tripoli», e navigato verso Malta. «Quella appena trascorsa nel Mediterraneo è stata una notte di forte tensione, dopo il ritiro dei mezzi dell'operazione Sophia», scrive il giornale vaticano: «tutto mentre i trafficanti hanno ripreso a mettere in mare, complici le buone condizioni meteorologiche, un gommone dietro l'altro».

