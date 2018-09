Migranti si cambia, asilo caso per caso: c'è l'ok dell'Europa

di Valentina Errante

Dopo gli ultimi ritocchi e il passaggio obbligato dal Mef, il decreto sicurezza dovrebbe arrivare al Quirinale. Il condizionale però è d'obbligo: l'esame del Colle potrebbe essere rinviato di altre 24 ore. L'ultimo ritocco riguarda uno dei nodi del provvedimento che avrebbe potuto suscitare dubbi di costituzionalità, ossia l'articolo che prevedeva che un richiedente asilo, indagato per reati di forte allarme sociale si vedesse sospendere la domanda e, in caso di condanna in primo grado, fosse allontanato...