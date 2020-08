Covid, Johnny Micalusi positivo: il ristoratore dei vip grave in ospedale

Gianni, detto "Johnny", Micalusi ricoverato all'ospedale di Sassari per coronavirus. Il "re del pesce" romano, titolare dell'Assunta Madre, ristorante frequentatissimo da vip e politici, è risultato positivo tampone e sarebbe in gravi condizioni, ricoverato e sedato. Lo confermano i familiari del ristoratore. Micalusi, 58 anni, era in Sardegna, dove aveva concesso per questa estate il suo brand al Sottovento, il ristorante sulle colline di Porto Cervo.

Roma, riciclaggio all'Assunta Madre: ai domiciliari Johnny, il ristoratore dei vip

Sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo incrociati dal ristoratore, da Diletta Leotta a Sinisa Mihajlovic (anche lui risultato positivo al tampone qualche giorno fa), passando per il cantante Ultimo. Qualche giorno fa aveva fatto discutere un video in cui diceva "Meno male che c'è il coronavirus".



Ultimo aggiornamento: 16:05

Nel maggio 2017, il titolare dell'Assunta Madre in via Giulia era stato arrestato con l'accusa di riciclaggio, autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita e intestazione fittizia di beni. Nell'occasione fu sequestrato anche il celebre locale. ​