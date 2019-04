Metro A e B, incubo scale mobili: guasti e disagi in venti stazioni

di Fabio Rossi

Se il centro storico piange, la periferia di certo non ride. Muoversi per la Capitale in metropolitana è diventata una corsa a ostacoli, dagli esiti imprevedibili. Se l'attenzione generale è concentrata sulle tre stazioni della tratta centrale ancora chiuse - Repubblica, Barberini e Spagna - il resto della linea A è un percorso ricco di disagi e di guasti: attualmente in 12 fermate c'è almeno un impianto fuori uso tra scale mobili, ascensori e montascale, con una manutenzione che continua a mostrare tutti i limiti, da Valle Aurelia a Giulio Agricola. E il panorama è simile sulla linea B, dove sono 9 le stazioni che presentano problemi tecnici.IL TOURIl viaggio tra guasti e disagi sulla linea A, partendo dal capolinea di via Mattia Battistini, inizia alla stazione di Valle Aurelia, dove sono fuori servizio gli ascensori, con buona pace di disabili e bimbi sui passeggini. Si prosegue alla fermata di via Cipro, dove sono ferme le scale mobili in salita, direzione Anagnina, e quella in uscita sul lato di via Venticinque. A Ottaviano, invece, non funziona il montascale interno. Le scale mobili sono fuori servizio anche a piazzale Flaminio, peraltro la fermata più vicina alle tre chiuse nella tratta centrale. A sud di termini i problemi iniziano già a viale Manzoni, dove sono off-limits gli ascensori. Montascale fuori servizio alle stazioni di Colli Albani e Arco di Travertino, in entrambe le direzioni. Procedendo lungo l'asse della Tuscolana, arriva l'ecatombe dei montascale: sono attualmente inutilizzabili quelli delle stazioni Porta Furba, Numidio Quadrato e Giulio Agricola, oltre a quelli esterni di Lucio Sestio. Al capolinea Anagnina, infine, è fuori uso il montascale in partenza.LE ALTRENon molto diversa la situazione nelle stazioni della linea B-B1. Anche qui ci sono scale mobili ferme: quella in salita (direzione Laurentina) della fermata Piramide e quella degli arrivi al capolinea Laurentina, dove è fuori servizio anche l'ascensore per la banchina in direzione Rebibbia. Ascensori fermi, invece, nelle stazioni Monti Tiburtini, Pietralata (direzione Rebibbia), Basilica di San Paolo (direzione Laurentina) e Annibaliano, quest'ultima sulla tratta B1. Nelle fermate del centro storico, le più vecchie, a dare problemi sono soprattutto i montascale: fuori servizio al Colosseo, al Circo Massimo e a via Cavour.I TEMPIContinua la corsa contro il tempo, intanto, per riaprire al più presto le stazioni del centro storico sulla linea A. L'obiettivo di Campidoglio e Atac è di riaprire in primis la stazione di piazza di Spagna entro la settimana di Pasqua, con la speranza di riuscirci per la domenica delle Palme, il 14. Confermate, invece, le previsioni per la riapertura della stazione Repubblica, chiusa dallo scorso ottobre dopo il crollo che ha causato 24 feriti tra i tifosi del Cska Mosca. Il programma è di riaprire entro il 10 maggio. L'azienda di via Prenestina, infine, attende dalla Procura novità decisive per piazza Barberini: nove giorni fa sono stati posti i sigilli alle scale mobili, dopo il cedimento di uno scalino avvenuto due giorni prima. Adesso per sbloccare la situazione servirà necessariamente il via libera dei giudici. Nel frattempo, l'amministrazione comunale ha posticipato di un mese (al 2 maggio) l'accensione dei nuovi varchi elettronici della Ztl del Tridente, che peraltro non faranno multe prima di giugno.