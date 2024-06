Meteo weekend, arriva l'estate: sole e caldo in aumento sull'Italia ma non mancheranno i temporali. Ecco dove

Un weekend decisamente estivo dal 14 al 16 giugno. L'estate è arrivata, ma alcune zone del Nord Italia rimangono esposte ad una certa instabilità. Altrove sole e caldo in aumento. Passato il fronte che ha causato nei giorni scorsi una certa instabilità al Centro-Nord la pressione, spiega 3B Meteo, torna progressivamente ad aumentare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, dando il via ad una fase più tranquilla sullo Stivale già a partire da venerdì 14 giugno.

Tuttavia, sulle Isole britanniche rimane in azione una vasta circolazione di bassa pressione da cui si snoderanno altri impulsi instabili diretti verso il Centro Europa, che potranno portare un po' di instabilità sulle regioni settentrionali nel corso del weekend. Domenica 16 giugno, oltre ad un po' di variabilità sull'area alpina, si assiste anche alla risalita di un corpo nuvoloso dal Nord Africa verso Sardegna e Sud Italia.

In generale, però, si prevede una fase più stabile e con temperature in aumento.

Le previsioni per venerdì 14 giugno

Al Nord tempo soleggiato, ma con alcune eccezioni. Sulle Alpi occidentali nubi e qualche pioggia presenti già dal mattino, in estensione nel pomeriggio al restante arco alpino ma di debole intensità. Qualche annuvolamento in giornata in Piemonte e Lombardia.

Al Centro giornata in prevalenza soleggiata, con soltanto alcuni innocui annuvolamenti in Toscana.

Al Sud tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Temperature previste in aumento al Centro-Nord con massime sui 24/27°C in Val Padana, 25/28°C sulle regioni centrali. Qualche grado in meno al Sud con massime sui 26/30°C e anche oltre sulle zone interne della Sicilia.

Cosa succede sabato 15 giugno

Al Nord, rivela 3B Meteo, ancora piogge e rovesci sparsi sulle Alpi centro-occidentali, specie confinali, in trasferimento in giornata a quelle orientali. Qualche sconfinamento tra pomeriggio e sera alla pianura piemontese e alle alte pianure lombardo-venete. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, specie su Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Al Centro tempo stabile e soleggiato con solo qualche velatura in transito.

Al Sud cielo generalmente sereno. Temperature in generale aumento, al Centro-Nord massime tra 26 e 30°C, al Sud tra 26 e 31°C, fino a 34°C in Puglia sul Tavoliere e in Sicilia sull'entroterra orientale.

Le previsioni per domenica 16 giugno

Al Nord giornata abbastanza soleggiata, con qualche disturbo pomeridiano sulle zone alpine.

Al Centro inizialmente soleggiato, con velature e stratificazioni alte in arrivo in giornata a partire dalle regioni tirreniche.

Al Sud inizialmente soleggiato, nubi in aumento dal pomeriggio su Sicilia e regioni tirreniche con locali piovaschi verso sera sulle zone occidentali dell'isola e in Campania. In Sardegna nubi in aumento sin dal mattino con qualche rovescio in risalita da sud. Temperature in calo in Sardegna, stabili altrove o in ulteriore lieve aumento al Sud con punte di 36°C su Tavoliere delle Puglie ed entroterra siciliano.