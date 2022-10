Maltempo e 4 cicloni in arrivo: piogge domenica sul Nord Italia e temperature in calo al Centro

Maltempo - Cominciate a dimenticare le temperature caldissime di questi giorni: stanno per lasciare il posto alla pioggia. Nell'arco di una settimana l'Atlantico Settentrionale sfornerà almeno quattro cicloni profondi con maltempo tra Groenlandia e Isole Britanniche, con tanta pioggia ma anche violente tempeste di vento. Da queste zone alcune "trottole" di bassa pressione scapperanno verso Est e verso Sud: la prima discesa è attesa domenica sul Nord Italia con qualche pioggia, più intensa su Emilia, Lombardia e Piemonte.

Da domenica i termometri inizieranno a scendere. Temperature in generale diminuzione al Nord, fino a 5/6°C in meno rispetto alla giornata precedente al Nordovest. Diminuzione anche sull'Adriatico centrale e in Sardegna. Resiste un leggero sopra media all'estremo Sud. Al Sud infatti le temperature cominceranno a calare a partire da lunedì. La prossima settimana è previsto un nuovo lieve aumento delle temperature che dal Nord si propagherà anche al Centro Sud. Possibile il ritorno a valori sopra media seppur di poco.