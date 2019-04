Meteo, primo maggio con forti temporali e grandinate: ciclone polare fino al weekend

con fortipomeridiani, e il forteperdurerà anche nel weekend. Eccol le previsioni meteo fino al weekend: festa dei lavoratori sotto la minaccia di temporali e grandinate a causa del passaggio in quota di correnti più fresche ed instabili, in arrivo dai Balcani. Il team del sitoavvisa che dagli ultimi dati a disposizione si evince come dalla Penisola Balcanica un flusso di aria decisamente più instabile si allungherà verso il nostro Paese, in particolare nel corso del pomeriggio, con conseguenze soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Tali infiltrazioni faranno da innesco a rovesci e temporali, i quali dapprima colpiranno tutta la catena appenninica, per poi estendersi in maniera abbastanza veloce alle adiacenti pianure e anche alle aree costiere.