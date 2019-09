Meteo, sabato di sole: ma da domenica in arrivo temporali e grandinate

La Domenica sarà caratterizzata da una rinnovata fase di maltempo per l'arrivo del fronte perturbato. Il tempo sarà già fortemente compromesso dal mattino sull'estremo Nordovest, sulla Liguria (specie quella di Ponente) e poi sulla Toscana , sui settori nord-orientali della Sardegna e sul Lazio . Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che, col passare delle ore, il quadro meteorologico subirà un ulteriore aggravamento. Piogge via via più diffuse ed intense, localmente a carattere temporalesco e sospinte da intensi venti di Scirocco, colpiranno le coste toscane, il grossetano e in seguito l'alto Lazio. Sotto osservazione la Liguria centro-orientale dove si potranno verificare forti rovesci e locali nubifragi. Verso sera è atteso un ulteriore peggioramento su tutto il Nord e ancora su Toscana e Lazio con piogge abbondanti e temporali intensi.