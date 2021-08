Meteo, ancora scampoli di maltempo poi caldo africano su tutta l'Italia. Si toccheranno anche i 47°: ecco dove

Dalla prossima settimana torna il grande caldo su tutta Italia. Un nuovo anticilone avvolgerà nuovamente lo stivale italiano portando le temperature oltre i 40 gradi. Secondo le previsioni, i prossimi giorni potrebbero essere i più roventi di tutta l'estate 2021.

Per il nord Italia ci sarà da attendere ancora poche ore prima di tornare a respirare il caldo estivo. Le ultime nubi e le ultime piogge sono previste per questo weekend, ma da lunedì tornano il cielo sereno e le temperature torride su tutto il Paese.

L'anticiclone africano, poi, tornerà a stringere l'Italia nella morsa del caldo con punte ben oltre i 40 gradi. Questa la situazione prevista dalle previsioni elaborate da IlMeteo.it.

Un'estate dalla doppia faccia, quella italiana passando «da un estremo all'altro con l'italia spesso divisa in due dal punto di vista atmosferico in un'altalena che vede alternarsi fiammate africane e fronti temporaleschi in discesa dall'atlantico. Secondo gli ultimi aggiornamenti già nel corso della prossima settimana e almeno fino a Ferragosto, l'Italia si troverà nella morsa del gran caldo, grazie ad una nuova avanzata dell'anticiclone africano che pilota correnti ronventi dall'interno del Sahara fino al bacino del Mediterraneo».

Proprio l'anticiclone proveniente dal Sahara porterà le temperature del weekend ben oltre i 40 gradi sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, con la colonnina che potrebbe salire, soprattutto in Sicilia, fino ai 47 gradi.

Al nord ci sarà ancora da attendere qualche ora, invece. Domani, domenica 8 agosto, sono previste nubi sparse, ma anche piogge soprattutto a ridosso dei rilievi alpini e prealpini centro orientali, dove saranno possibili rovesci localmente temporaleschi specie su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Solo nella serata si assisterà a un evidente miglioramento che aprirà al ritorno del cielo sereno e delle alte temperature.