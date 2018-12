Meteo, il bel tempo ha vita breve: nuova perturbazione in arrivo, neve anche in pianura

Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia e neve anche in pianura: nonostante l'estensione anticiclonica di oggi stia garantendo un ampio soleggiamento nella giornata odierna, specie al Nord e al Centro, con tempo via via più stabile, il team del sito ilMeteo.it avverte che la rimonta dell'alta pressione sarà solamente temporanea.



È attesa infatti già da domani una nuova perturbazione di origine atlantica che interesserà inizialmente il Nord, in particolare le regioni occidentali, poi via via, entro Giovedì, anche il Centro e parte del Sud. La neve potrà scendere ancora una volta fino in pianura, questa volta colpendo principalmente il Piemonte e la Lombardia occidentale nella notte su Giovedì. Attese nevicate su Torino, Asti, Alessandria, Milano, Pavia, Monza, Lodi, Piacenza e Parma.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it comunica che dopo questo veloce passaggio perturbato, la pressione tornerà decisamente ad aumentare su tutta l'Italia, riportando sì una certa stabilità, ma anche nebbie diffuse sulla Pianura Padana, con pericoli per la circolazione stradale. Temperature ancora basse al Nord, da giovedì sono attese in aumento al Centro-Sud, poi da venerdì anche sulle regioni settentrionali, ma qui l'aumento di percepirà in misura inferiore, proprio a causa delle nebbie. , direttore ecomunica che dopo questo veloce passaggio perturbato, la pressione tornerà decisamente ad aumentare su tutta l'Italia, riportando sì una certa stabilità, ma anche nebbie diffuse sulla Pianura Padana, con pericoli per la circolazione stradale. Temperature ancora basse al Nord, da giovedì sono attese in aumento al Centro-Sud, poi da venerdì anche sulle regioni settentrionali, ma qui l'aumento di percepirà in misura inferiore, proprio a causa delle nebbie.

