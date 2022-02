Meteo, le previsioni: in arrivo venti forti sull'Italia, raffiche nel Nord-Ovest fino a 120 km all’ora

Mentre il nord Europa è ancora nella morsa di Eunice, con raffiche di vento fino a 200 km all’ora e allerta rossa dalla Gran Bretagna alla Germania, anche l’Italia si prepara all’arrivo di una nuova ondata di maltempo. Da lunedì 21 febbraio, secondo le previsioni di Federico Brescia meteorologo del sito 3Bmeteo.it, il vento spazzerà il Nord-Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 120 km all’ora sulle Alpi valdostane, piemontesi e lombarde. Venti fino a 60-70 km/h ancora una volta sul Milanese. Situazione simile anche sull'Appennino ligure dove si sfioreranno gli 80-100 km/h in particolare tra Imperiese, Savonese e Genovesato.

Lo scenario sinottico, spiega Brescia, sarà molto simile, a quanto avvenuto il 7 febbraio scorso: ad Est la discesa di un fronte freddo e ad Ovest una possente rimonta anticiclonica. L'Italia, ma soprattutto le aree del Nord-Ovest si troveranno ancora una volta a metà, in compagnia di un notevole gradiente barico. Scenario tipico per giornate caratterizzate dal vento di Foehn tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria.

Le previsioni del vento al Nord martedì 22 febbraio: la situazione andrà gradualmente a migliorare dalla sera, ma soprattutto durante la prima parte della giornata ancora particolare attenzione al vento. Non sono esclude raffiche localmente superiori ai 100 km/h specie su Alpi (anche orientali), pedemontane lombarde e Appennino ligure. Venti rafficati anche sulle pianure, in particolar modo tra milanese, cremonese, mantovaono, parmense e veronese. Temperature massime ancora sopra la media per via del Foehn, punte di 18-19°C in Pianura.

Vento sul resto d'Italia. I venti soffieranno burrascosi a tratti tempestosi anche sul resto d'Italia. Nella giornata di lunedì dai quadranti occidentali e martedì e mercoledì da quelli settentrionali. Particolare attenzione su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia dove le raffiche potrebbero arrivare fino a 90-110 km all’ora. Mareggiate sul mar di Sardegna, coste tirreniche e adriatiche meridionali. Vento forte anche altrove.