Meteo, in arrivo ondata di caldo con picchi di 45 gradi. E il weekend sarà ancora più bollente

Comincia oggi l'estate, con il solstizio che è scattato alle 5.31 del mattino. E inizia anche il caldo. Ma non è un'ondata di calore comune. Le temperature diventeranno incandescenti e al Sud, in particolare in Sicilia, si raggiungeranno anche i 45 gradi. Da venerdì 25 giugno la situazione migliorerà: per il prossimo weekend le previsioni indicano precipitazioni, anche se poche, su Val d’Aosta e alto Piemonte. Mentre nel Lazio è previsto soleggiato.

Caldo, cosa succede

È l’azione dell’anticiclone africano che sta determinando questa ondata di caldo. Picchi di 42 e 40 gradi si raggiungeranno in Sicilia, come a Siracusa, e sul Gargano, a Foggia. Ma nei giorni successivi il caldo aumenterà. Punte di 36 gradi si toccheranno al Nord in Lombardia e Veneto (Mantova e Verona) , 37 gradi in Emilia (Bologna e Ferrara). Al Centro, invece, sono previsti 39 gradi sulle Marche (Macerata), 37-38 gradi su Toscana e Umbria (Firenze e Perugia). Mentre il Sud, nel weekend, sarà ancora più bollente: in Sicilia sono attesi 45 gradi a Siracusa, 40 gradi in Calabria a Catanzaro e in Puglia 42-44 gradi tra Foggia e Bari. Le temperature si manterrano sopra a 30 gradi a Roma (in cui ne sono previsti 34), ma anche in molte città venete, lombarde e sarde. L'anticiclone africano, anche negli scorsi anni, è arrivato sul nostro Paese e ha stazionato per lunghi periodi. È per questo che il clima è così torrido. Ma se anche ci dovessero essere settimane bollenti, quest'anno l'estate si alternerà con l'aria fresca e rovesci. E non solo per il mese di giugno, ma anche a luglio e ad agosto.

Meteo Veneto, le previsioni

Ecco nel dettaglio le previsioni dell'Arpav. Fino a giovedì il Veneto si troverà in posizione intermedia tra l'Anticiclone Subtropicale Africano, ancora in estensione verso le nostre latitudini ma più spostato verso est, ed una Bassa Pressione in avvicinamento da ovest; le temperature sopra la media continueranno ad essere la caratteristica meteorologica saliente, ma da martedì in modo meno significativo.