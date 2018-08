Vigilia di Ferragosto complicata sul fronte meteo con una perturbazione atlantica che sta attraversando la penisola da ovest a est. I maggiori disagi si registrano in mattinata sulle coste tirreniche, in particolare su Liguria e Toscana. Qui in provincia di Grosseto si registrano i disagi maggiori con un campeggio travolto da una bomba d'acqua.La protezione Civile lancia l'allerta per l'alto Lazio, attesi forti temporali. Ecco la diretta della giornata:

Ore 12.26. Forti temporali stanno interessando gran parte dell'Umbria. La pioggia, a tratti anche di forte intensità, sta cadendo da Perugia a Terni e in tutte le altre principali città della regione. In particolare nella zona di Foligno, Spoleto e nell'Orvietano. Provocando anche qualche disagio alla circolazione stradale. Il picco massimo del maltempo per la giornata odierna, stando alle previsioni meteo del centro funzionale della Protezione civile regionale, è atteso tra la fine della mattinata e il primo pomeriggio. Temperature massime segnalate in sensibile diminuzione.

«In Liguria è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 1 Aurelia, in corrispondenza del km 547.7, in località Pizzo di Arenzano in provincia di Genova, a causa delle forti piogge, secondo le procedure concordate con tutti gli enti coinvolti». Lo comunica Anas. «Il traffico è deviato sull'Autostrada A10 (Autostrada dei Fiori) in entrambe le direzioni».

Annullata per il maltempo, a causa della sopraggiunta inagibilità della pista in tufo, la seconda prova del Palio di Siena in programma questa mattina alle ore 9 in piazza del Campo. A deciderlo l'amministrazione comunale. Come da prassi alle trifore del Palazzo Pubblico è stata esposta una bandiera verde, che sta a significare l'annullamento della prova.

Una bomba d'acqua si è abbattuta nella notte a Grosseto e particolari problemi hanno riguardato un campeggio andato allagato a Principina a Mare dove un pino si è abbattuto su un camper e su un'auto. Nessuno è rimasto ferito. Impegnati i vigili del fuoco che hanno rilevato diversi danni tra cui l'allagamento di alcuni sottopassi a Grosseto, in città. Sono stati almeno una decina gli interventi richiesti.