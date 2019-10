Allerta rossa in Liguria, scuole chiuse. Famiglie evacuate. Lunedì nero al Centro-Nord

allerta rossa sulla Liguria centrale. L'allerta rossa scatterà stasera alle 20.



Il Comune di Genova: «Sampdoria-Roma si gioca» Meteo , sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate. Dal primo mattino di domani, lunedì 21 ottobre si prevede la persistenza di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, lunedì 21 ottobre,



Scuole chiuse domani



Genova

Genova, Santa Margherita Ligure.



Savona

Altare, Albissola Marina (chiuse tutte le strutture pubbliche, cimitero e parchi), Albisola Superiore, Alassio, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Carcare, Cosseria, Celle Ligure, Finale Ligure (anche rinviata la partita della Finalese), Sassello, Tovo San Giacomo, Pietra Ligure, Calice Ligure, Savona (anche annullato il mercato), Bergeggi, Boissano, Bardinetto, Calizzano, Loano, Toirano, Vado Ligure, Varazze.



Imperia

Sanremo. Lo ha deciso il sindaco Alberto Biancheri. Chiusi anche cimiteri e impianti sportivi. Annullata la partita Sanremese-Borgosesia del campionato di serie D e tutti gli eventi sportivi previsti nel pomeriggio di oggi.



Pigna, 15 evacuati. Sono salite a 15 le persone evacuate precauzionalmente a causa del maltempo di queste ore, nel comune di Pigna, in val Nervia, nell'entroterra imperiese. Lo comunica la Regione Liguria: dopo le prime due persone evacuate nel primo pomeriggio, il sindaco, in accordo con la Protezione Civile, ha disposto l'evacuazione di altri 13 abitanti che sono stati ospitati temporaneamente in un agriturismo. Il ruscello che passa accanto all'abitato, ingrossato per le piogge intense, sta trascinando massi di grandi dimensioni che minacciano l'integrità delle case. Nessun danno registrato finora: il provvedimento è stato preso in via precauzionale. La situazione è in continua evoluzione e monitorata dalla Protezione Civile.



Il resto d'Italia. Allerta arancione sulla Lombardia settentrionale e sui bacini nord piemontesi, oltre che sul resto dei bacini della Liguria. Allerta gialla, infine, sull'Emilia-Romagna occidentale, sulla Toscana nord-occidentale, sulla Lombardia occidentale, sui bacini centro occidentali e orientali del Piemonte e sulla Valle d'Aosta orientale. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

