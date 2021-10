Maltempo, Coldiretti: castagne addio e stalle sott'acqua. Danni in campi con allerta rossa

Tragico il bilancio dell'intensificarsi egli eventi meteo avversi sulla produzione agricola e sugli allevamenti italiani: addio castagne, stalle allagate, famiglie di agricoltori a rischio e allevamenti di lumache sott'acqua, smottamenti, strade bloccate e muretti crollati. È quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'ondata di maltempo che sta investendo il Nord Ovest dell'Italia con l'allerta rossa in Liguria, Piemonte e Lombardia.

I danni maggiori, spiega Coldiretti, si concentrano nell'entroterra di Savona con le prime castagne pronte alla raccolta portate via dall'acqua, mentre i pascoli degli animali sono sepolti sotto uno strato di fango che li rende impraticabili. A Pontinvrea l'acqua ha già invaso una stalla di caprette dove l'allevatore sta tentando di bloccare l'allagamento con barriere e trucioli di legno, mentre si prepara all'evacuazione con le strade sempre meno praticabili. A cavallo fra Genova e Savona, continua Coldiretti, un allevamento di chiocciole è stato completamente sommerso, mentre dal resto del territorio continuano ad arrivare segnalazioni di smottamenti e crolli di muretti a secco. Una situazione di pericolo concreto su un territorio come quello ligure in cui il 100% dei comuni è a rischio frane e alluvioni.

