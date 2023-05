Meteo, nuovo ciclone in arrivo nel weekend ma migliora in Emilia Romagna: ecco le zone più colpite. Le previsioni

In Emilia Romagna, il 2 maggio e il 16 maggio, sono caduti quasi 400 mm di pioggia: in 2 giorni è caduta la pioggia di 6 mesi.

Alluvione Romagna, le vittime. «Sono qui», poi il silenzio: la tragica fine degli anziani morti annegati in casa

Ecco le previsioni di 3B Meteo:

GIOVEDI' Al Nord al mattino poco o parzialmente nuvoloso on maggiori addensamenti sulle Alpi occidentali, dove giungeranno alcune piogge. In giornata piogge e rovesci intermittenti su Alpi occidentali, Lombardia nordoccidentale, Liguria e Appennino emiliano occidentale, altrove condizioni più stabili e parzialmente soleggiate. Al Centro nubi sparse al mattino, in intensificazione in giornata sulle zone interne e su buona parte del Lazio, on rovesci anche temporaleschi in attenuazione in serata. Al Sud nubi sparse e schiarite anche ampie al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio in formazione lungo l'Appennino, in esaurimento in serata. Variabilità in Sardegna con piovaschi soprattutto all'interno. Temperature in lieve aumento.

VENERDI' Al Nord piogge in graduale intensificazione al Nordovest, specie verso sera in Piemonte quando assumeranno anche carattere di rovescio, fenomeni più deboli in estensione alla Lombardia, in serata fino ad Emilia e Triveneto ma a carattere molto debole. Al Centro nubi in aumento sul versante tirrenico con qualche pioggia in Toscana, specie verso sera quando raggiungeranno l'alto Lazio. Più soleggiato sul versante adriatico salvo addensamenti dal pomeriggio sulle zone interne. Al Sud tempo stabile e soleggiato con cieli al più velati sulle aree tirreniche. In Sardegna cielo nuvoloso on piogge e rovesci anche temporaleschi sul Sassarese, in attenuazione in serata. Temperature in aumento al Centro-Sud.