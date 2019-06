L'estate sta cominciando gradualmente ad avvolgere gran parte del paese. Le temperature sono già piuttosto alte su molte regioni e il caldo sembra addirittura destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni, fino a raggiungere - in alcune zone - picchi prossimi ai 40°C.

- Allerta meteo per la prima ondata di caldo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino in vigore dalle 12 di venerdì 7 giugno sino all'intera giornata di domenica 9. «Le temperature - si legge - subiranno un generale aumento, sia nei valori minimi che nei massimi, risultando localmente elevate». Sono previsti, soprattutto domenica e nelle zone interne del settore nord occidentale dell'Isola. Il caldo africano inizierà a farsi sentire già da venerdì con l'anticiclone che si protenderà dall'Algeria verso il nord-est italiano coinvolgendo anche la Sardegna. Questo favorirà l'arrivo di aria calda subtropicale su tutto il Mediterraneo. «Potrebbe così determinarsi - avverte la Protezione civile - una situazione di blocco, un'onda di calore che interesserà la Sardegna con oltre 10 gradi in più rispetto alla media stagionale».Il grande caldo però, colpirà soprattutto a cavallo delquando l'Anticiclone africano riuscirà ad estendere in modo più deciso la sua calda influenza sull'Italia. Ad essere maggiormente colpite saranno ancora una volta il Sud e le due Isole Maggiori. Soprattutto nel secondo step di fine settimana, nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia, si potranno toccare addirittura i 40°C. Farà molto caldo anche sul resto del Sud e al Centro con 35°C previsti a Firenze e 32-33°C a Roma. Valori leggermente inferiori invece al Nord con punte massime intorno ai 32-33°C.Secondo le elaborazioni in nostro possesso, questo contesto a tratti bollente, dovrebbe abbandonarci nel corso della prossima settimana e per la precisione intorno al 12-13 di Giugno quando l'Anticiclone sub tropicale, si vedrebbe costretto ad una brusca ritirata verso Sud per effetto di masse d'aria decisamente meno calde ed instabili in discesa dal nord Europa e con un ovvia conseguenza negativa a livello termico.