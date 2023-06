Notti tropicali, con l'ondata di caldo temperature mai sotto i 22 gradi: i segreti per resistere (e quando ci sarà una tregua)

Preparate ad accendere i condizionatori (se ne avete uno in casa) o a rispolverare il caro-vecchio ventilatore. Con l'anticiclone africano che ha portato su le temperature in tutta Italia, stanno tornando anche le notti tropicali: sono quelle nelle quali le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi, con non pochi disagi a chi cerca di riposare. Le finestre aperte (la soluzione più ecologica) non sarebbero quindi sufficienti. Per chi soffre già particolarmente il caldo, una pessima notizia. «Nei grandi centri urbani e lungo le coste si potrebbero tornare notti tropicali intese come minime che non scendono sotto i 22-23°C, specie da mercoledì», dice il meteorologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara.

Il caldo dell'anticiclone africano della settimana

Come spiega 3BMeteo, sul Mediterraneo centrale e sull'Italia continua a rinforzarsi l'anticiclone africano che ci accompagnerà nel corso della prima parte della settimana. L'alta pressione diventerà ogni giorno sempre più robusta e favorirà non solo tempo in gran parte stabile e soleggiato, ma anche caldo via via più intenso, tanto che ci troveremo nel mezzo della prima fiammata africana dell'estate 2023. In prossimità dell'arco alpino però giungeranno infiltrazioni umide dalla Penisola Iberica e dalla Francia, responsabili di qualche rovescio o temporale di calore che di tanto in tanto potrà sconfinare alle adiacenti zone della Val Padana. L'anticiclone tuttavia non sembra essere troppo longevo e già a partire da giovedì subirà probabilmente un attacco ad opera di una perturbazione atlantica che raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, con piogge, temporali e un deciso ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni delle prossime ore

Nelle prossime ore temperature in aumento, con punte di 32/33°C su Val Padana orientale, Tavoliere, Materano, Calabria ionica e Catanese, punte di 34/35°C sulle zone interne della Sardegna settentrionale.

Martedì picchi ancora più alti: 38°C sulle zone interne della Sardegna (mercoledì si toccherà quota 40°C), 34/35°C su quelle del Catanese e del Cosentino, 33° su Val Padana, Tavoliere, Materano. A Roma si toccheranno i 37°C, così come a Firenze.