Messina Denaro, l'autista Luppino resta in carcere. Il Gip: «Aveva un ruolo strategico in Cosa Nostra»

Spuntano due abitazioni che potrebbero essere riconducibili a Matteo Messina Denaro: gli inquirenti hanno individuato altri due appartamenti proprio nel centro di Campobello di Mazara, dove erano già stati trovate due case e un covo-bunker dal quale si accedeva dal fondo di un armadio blindato. Le due nuove abitazioni sospette si trovano in via Selinunte e via del Faro.

