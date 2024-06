Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara è stato condannato a 14 anni di carcere dal gup di Palermo con l'accusa di aver prestato l'identità a Matteo Messina Denaro. Bonafede era imputato di associazione mafiosa e concorso in falso. L'accusa era rappresentata dai pm Gianluca De Leo e Piero Padova. Chiesta oggi dalla procura la condanna a 15 anni per la cugina del geometra, Laura Bonafede, amante storica del capomafia Messina Denaro.

Castelvetrano al voto dopo la morte di Matteo Messina Denaro: ecco chi sono i 5 candidati (e cosa cambierà)

Le indagini: auto e case intestate all'imputato



Il ruolo di Andrea Bonafede, nipote dello storico boss Leonardo Bonafede, è emerso durante le indagini che hanno portato alla cattura di Messina Denaro. Messina Denaro, in cura per un cancro, per le terapie usava l'identità del geometra di cui aveva falsificato i documenti. Bonafede venne arrestato pochi giorni dopo la cattura del boss. Sia l'ultimo appartamento in cui il capomafia viveva a Campobello, sia l'auto che usava per spostarsi erano stati comprati con i falsi documenti intestati all'imputato.

Nel corso delle indagini la posizione del geometra si è aggravata. Dagli elementi raccolti dai magistrati, infatti, è emerso che Bonafede era a disposizione del capomafia da ben prima del suo arresto. La Procura, indagando su un altro prestanome dell'ex latitante, l'architetto Massimo Gentile, che avrebbe ceduto la propria identità al boss per comprare un'auto nel 2014, ha scoperto che il veicolo, nel 2017, venne intestato alla madre di Bonafede, segno che tra il geometra e il padrino c'erano rapporti già allora.

Ma c'è dell'altro: la prima casa di Campobello di Mazara in cui Messina Denaro è vissuto venne affittata a nome di Andrea Bonafede nel 2007. Con la sentenza di oggi salgono a cinque i condannati al servizio di Messina Denaro.