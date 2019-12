Al via nell'Aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo.

LA RISOLUZIONE

La maggioranza impegna il governo a «proporre nelle prossime tappe del negoziato sull'Unione bancaria l'introduzione dello schema di assicurazione comune dei depositi (Edis), di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddetto common safe asset - ad esempio eurobond) e di una maggiore ponderazione di rischio delle attività di livello 2 e livello 3 (strumenti maggiormente illiquidi), che sia legata al loro grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito».



Nel testo della risoluzione di maggioranza sul Mes, 8 pagine in tutto, si rimarca anche l'impegno ad «assicurare la coerenza della posizione del Governo con gli indirizzi definiti dalle Camere, e il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell'unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del Mes». In particolare, si prevede «il pieno coinvolgimento del Parlamento in un'eventuale richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità con una procedura chiara di coordinamento e di approvazione».



Nella risoluzione di maggioranza sul Mes, si chiede di «escludere interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di banche e istituti finanziari e comunque la ponderazione dei rischi dei titoli di stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale», oltre a «escludere qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico».



CONTE ALLA CAMERA

«Il Governo italiano intende promuovere, in seno al Consiglio Europeo, una maggiore coesione fra i leader europei. Non è, questo, nella famiglia europea il tempo per dividersi o per lasciarsi dividere», ha detto il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.



«La prospettiva del miglior futuro dell'Europa è prevista, d'altronde, nella discussione e in una parte delle Conclusioni del Consiglio Europeo, in relazione al percorso per una Conferenza sul Futuro dell'Europa che Germania e Francia auspicano possa essere sviluppato dagli Stati Membri e dalle Istituzioni europee dal 2020 fino alla Presidenza francese dell'UE (I semestre del 2022)». «In merito a questa iniziativa, il contributo franco-tedesco, a differenza di quanto enfaticamente apparso su qualche quotidiano, si è limitato a una proposta di carattere procedurale, con un definito cronoprogramma. Riguardo a tale esercizio, non solo intendo esprimere sostegno all'obiettivo di trasmettere segnali concreti di riavvicinamento delle Istituzioni europee ai cittadini, ma preannuncio che non faremo mancare nostre proposte e confido anche dell'aiuto delle Camere, sottolinea».



«La 'scatola negoziale' sul Quadro Finanziario Pluriennale è stata presentata dalla Presidenza finlandese solo lo scorso 2 dicembre. Essa contiene alcune ipotesi di allocazione dei fondi, peraltro non esaustive, che il Governo italiano reputa insoddisfacenti. Si tratta di una proposta al ribasso, poiché comporta riduzioni di spesa rilevanti, ma soprattutto risulta complessivamente sbilanciata».



Sul clima «l'Italia guarda con apprezzamento e con la consapevolezza di essere ben posizionata in questo ambizioso percorso europeo, grazie alle misure nazionali varate in materia di cambiamento climatico. Intendiamo, dunque, accompagnare e sostenere questo sforzo europeo di adeguamento all'obiettivo ineludibile, anche per il futuro del continente, della neutralità climatica entro il 2050».



«Intendiamo accompagnare e sostenere questo sforzo europeo di adeguamento all'obiettivo» climatico «ineludibile, anche per il futuro del continente, della neutralità climatica entro il 2050. Come già accennato, vigileremo con cura affinché in questa transizione anche industriale, le istituzioni europee sostengano adeguatamente la dimensione sociale connessa all'economia verde, le esigenze delle piccole e medie imprese e il »level playing field « europeo».

Dopo lunghissime trattative fontihanno fatto sapere che la maggioranza, a notte fonda, intorno alle 2,30, ha finalmente raggiunto l'accordo sul. «Confermata la logica del pacchetto (Mes, Bicc, Unione bancaria, ndr). Siamo soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede le modifiche richieste dal Movimento», dicono le fonti e precisano che «ci sarà un nuovo round in parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo». Le stesse fonti garantiscono che «ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul. Ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio».Gli scontenti nel Movimento, tuttavia, non mancano e ora si incrociano le dita per superare la «trappola» del Senato dove i margini numerici sono strettissimi. Per l’ok alla risoluzione sul Mes basta la maggioranza semplice ma se sì scendessero sotto la soglia della maggioranza assoluta (161 senatori), il governo pure con il via libera in tasca potrebbe subire dei contraccolpi politici. Di certo voteranno no alla risoluzione le opposizioni. Probabilmente Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia presenteranno proprie risoluzioni alternative.