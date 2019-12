«Il dibattito è in corso - spiega Centeno - oggi faremo un altro passo importante e poi aggiusteremo le necessità di dibattito che sono presenti» nei nostri Paesi. La firma del nuovo Trattato avverrà «ad inizio del prossimo anno», annuncia poi. Secondo quanto si apprende, infatti, dopo l'accordo in Eurogruppo e all'Eurosummit serve tempo ulteriore, circa un paio di mesi, per tradurre i testi nelle diverse lingue.

«Non vediamo ragione per cambiare testo» del. Queste le parole del presidente dell' Eurogruppo Mario Centeno, nel giorno in cui il ministro dell'Economia Gualtieri è atterrato a Bruxelles con il mandato di lavorare ad alcune modifiche al fondo Salva Stati per andare incontro ai rilievi posti all'interno della maggioranza di governo dal Movimento 5 Stelle e da LeU e al centro di una dura campagna dell'opposizione di Lega e FdI. L'Eurogruppo è il vertice europeo che riunisce i ministri delle Finanze dei 19 Paesi dell'Eurozona, ovvero quelli che hanno adottato l'euro.