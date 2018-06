La Merkel a Conte: «Collaborazione con l'Italia sui migranti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel.«L'Italia è uno dei paesi che accoglie e ha accolto molti migranti», intendiamo «collaborare molto strettamente» su questo tema. «Anche la Germania è colpita molto direttamente», dunque è interesse di tutti, ha detto Merkel, in conferenza stampa con il premier.«La posta in gioco per l'Europa è altissima, i temi dell'immigrazione e della governance economica dell'Ue possono e devono essere occasione per pervenire a costruire un'Europa più forte e più equa che possa rispondere ai bisogni primari dei cittadini», ha affermato Conte.«Sul fronte dell'immigrazione l'Ue deve cambiare prospettiva e credo anche la Germania ne sia consapevole. Sa come noi che il fenomeno ha tante implicazioni e senza la gestione europea è destinato a rimanere senza controllo. L'Italia non può continuare a fare da sola e senza adeguati meccanismi di solidarietà. Ho apprezzato la dichiarazioni recenti della cancelliera Merkel. La proposta di riforma del trattato di Dublino è ormai superata dai fatti», ha aggiunto Conte.«Bisogna superare Dublino in favore di un nuovo approccio solidale, chi mette piede in Italia mette piede in Ue», ha sostenuto ancora il premier.Per l'emergenza migranti «servono soluzioni europee, senza innescare dinamiche bilaterali che rischiano di costituire la fine di Schengen», ha rilevato poi Conte.«Sappiamo che l'Italia ha problemi con la disoccupazione giovanile, anche su questo è importante collaborare. Possiamo dare dei suggerimenti in base all'esperienza con l'unificazione tedesca. Si sono già incontrati i nostri ministri del Lavoro», ha poi sottolineato la cancelliera tedesca.«In sede di discussione del quadro finanziario faremo pesare la nostra voce per orientare i fondi europei verso misure di sostegno proprio a favore del'inclusione sociale», ha affermato Conte. Priorità del governo italiano sono il lavoro e la lotta alla povertà. È questo, a quanto si apprende da fonti del governo, il concetto che il premier farà presente alla cancelliera nel vertice. Alla Merkel, si apprende dalle stesse fonti, Conte farà cenno alle riforme che il governo vuole mettere in campo per rendere più competitivo il sistema Paese.Al governo tedesco il presidente del Consiglio annuncerà poi che al prossimo vertice europeo, in sede di discussione del quadro finanziario pluriennale, l'Italia intende far pesare la sua voce per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell'inclusione sociale, come il Reddito di Cittadinanza.