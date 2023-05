Mentana e il post sull'alluvione: «C'è stato un qui pro quo: dopo il mio invito sono andati a spalare il fango dentro Fontana di Trevi». Raffica di polemiche

Enrico Mentana su Instagram scrive: «C'è stato un qui pro quo: dopo il mio invito sono andati a spalare il fango dentro Fontana di Trevi». Apriti cielo, fioccano le polemiche contro il direttore del Tg La7. «Io sono a Ravenna dove, da giorni, ci sono centinaia di ragazzi impegnati a pulire. Emilia Romagna, all'impegno dei ragazzi, della popolazione, della gente che vive questo dramma.

«Non sarebbe male mandare Mentana a spalare il fango anche perché è materia usata spesso nel suo giornalismo», il tweet di Anna C. «Direttore aspetto con (eco) ansia il suo prossimo libro "Manuale degli irreprensibili metodi per fermare la crisi climatica". Quando esce?», risponde su Instagram Alessandro S.

Gianni Morandi e l'alluvione, il post: «L'Emilia Romagna è stata voluta da Dio per permettere agli uomini di costruire la Ferrari»

«Che peccato direttore, da lei è proprio un colpo. D’altronde lei è un uomo di un’altra generazione, la sua vita l’ha vissuta, le sue battaglie le ha fatte, ma speravo nonostante l’età mantenesse una certa lucidità (e onestà) intellettuale…», scrive Marco V, sempre su IG. «Dopo le devastazioni in atto per colpa dei cambiamenti climatici chi ha un minimo di cervello penserebbe di fare un mea culpa per non aver portato all'ordine del giorno una questione così importante», dice poi Anavi.