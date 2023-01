Meloni incontra von der Leyen, il vertice per le risorse su Recovery e migranti

Non è un vertice formale, perciò non sono previste conclusioni ufficiali. Eppure, quando oggi Ursula von der Leyen varcherà il portone di palazzo Chigi, la presidente della Commissione europea troverà ad attenderla Giorgia Meloni con in pugno una serie di dossier scottanti. A partire dalla revisione del Piano nazionale diripresa e resilienza (Pnrr) ”figlio” del Recovery fund e dalla richiesta di un intervento «concreto» dell’Ue sul frontedeimigranti. La premier italiana, che sarà affiancata nel colloquio con von der Leyen dal ministro agli Affari europei, Sud e Pnrr Raffaele Fitto, fin dall’inizio ha dimostrato di tenere in massima considerazione i rapporti con l’Ue. Tant’è, che la sua prima visita ufficiale è stata a Bruxelles e subito dopo ha voluto scrivere eapprovare unamanovraeconomica rispettosa dei dogmi di bilancio. Ora, però, c’è da convincere lapresidente della Commissione a rivedere il Pnrr da 230 miliardi.