Meloni a Sharm per Cop27: al vertice sul clima la stretta di mano con il presidente egiziano Al Sisi

Giorgia Meloni è in Egitto, dove si svolgono i lavori del summit sul clima Cop27. Al centro congressi di Sharm el Sheikh il premier, accompagnato dal ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, è stata accolta dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e dal presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi. È il primo vertice internazionale per Meloni dopo la visita a Bruxelles dei giorni scorsi.

Meloni ha avuto un incontro bilaterale molto cordiale con il primo ministro della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia, Abiy Ahmed. Il presidente del Consiglio ha espresso soddisfazione per la recente conclusione «dell'accordo per una pace duratura attraverso la cessazione delle ostilità» tra il Governo etiopico e il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino ed ha sottolineato l'importanza di una sua efficace attuazione per il bene del popolo etiopico e la stabilità del Corno d'Africa. Meloni e Abiy hanno richiamato gli storici rapporti bilaterali e discusso delle opportunità di rafforzamento dei legami economici soprattutto in campo energetico. Il presidente Meloni ha sottolineato come la collaborazione con l'Africa sia centrale per la politica estera italiana.

Meloni e l'incontro con il nuovo primo ministro inglese Rishi Sunak

Mattinata di incontri bilaterali per il presidente del Consiglio. Il primo incontro - come detto - è stato con il ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed. Meloni ha quindi visto il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog. Ultimo round di questa prima parte di bilaterali, il faccia a faccia con il primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak. Non è chiaro se a margine dell’evento ci sarà un incontro bilaterale tra il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e Giorgia Meloni ma, se dovesse avvenire, sarebbe il primo faccia a faccia tra un primo ministro dell’Italia e il capo dello Stato egiziano dopo l’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso all’inizio del 2016 al Cairo.