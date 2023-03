Meloni al Consiglio europeo: «Linea sull’Ucraina chiara. Su patto di stabilità Ue impari dai suoi errori»

La premier Giorgia Meloni è arrivata ieri sera a Bruxelles per partecipare al vertice dei 27 di oggi e domani. Il Consiglio europeo sarà dedicato a vari temi, dall'Ucraina alla situazione economica, mentre non sarà affrontato quello dei migranti. Ieri lo sfogo della premier alla Camera, che ha definito «una calunnia» le accuse delle opposizioni sui mancati soccorsi. In serata a Bruxelles consultazioni sulla bozza di conclusioni in cui appare un 'fondo di sovranità europeò da istituire entro l'estate «per sostenere gli investimenti nei settori strategici». A Bruxelles c'è anche la segretaria del Pd Elly Schlein, per la prima volta a confronto con i socialisti europei.