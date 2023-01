Giubileo, Meloni: «Tanto lavoro da fare, ma pronti ad accogliere milioni di pellegrini». Ecco le 87 opere

Giorgia Meloni ribadisce l'impegno e la massima attenzione del governo verso il Giubileo. Il premier ha spiegato che l'esecutivo «ha lavorato fin dal suo insediamento per la firma del primo Dpcm sulle opere essenziali e indifferibili» per il Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025. «Roma e l'Italia intera si preparano a celebrare un evento indissolubilmente legato all'identità stessa della Città Eterna, che è Capitale del Cristianesimo e che ospita lo Stato della Città del Vaticano. C'è molto lavoro da fare ma, in stretta sinergia con la Santa Sede e Roma Capitale, assicureremo tutta la collaborazione e l'impegno per far in modo che la Capitale e la Nazione siano pronti ad ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo».

Giubileo 2025, Gualtieri: ecco tutte le opere per Roma

«Interventi in tutta la città». È quanto assicurato il sindaco di Roma e Commissario straordinario al Giubileo 2025 Roberto Gualtieri illustrando, insieme al sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, il Dpcm che approva e avvia le opere essenziali e indifferibili per consentire a Roma Capitale di accogliere pellegrini e turisti. Tanti gli interventi previsti dal piano tra i quali la «riqualificazione della piazza davanti alla basilica di San Giovanni», la «manutenzione straordinaria della viabilita principale: puntiamo alla manutenzione della quasi totalità delle strade principali» e, ancora, la «riqualificazione di piazza dei Cinquecento».