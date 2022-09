Meloni, sui social la lettera della figlia Ginevra: «Mamma sono tanto felice che hai vinto, ti amo»

Ha ricevuto messaggi da avversari, compagni di coalizione, leader di partito italiani ed europei. Ma le parole che avrà avuto più piacere nel leggere saranno state di certo quelle della figlia Ginevra. Che mamma Giorgia Meloni ha postato sui social proprio pochi minuti prima che cominciasse la conferenza stampa di Fratelli d'Italia, alla quale lei non ha partecipato: «Cara mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo».

Proprio stanotte, intorno alle 2 e mezza quando si è presentata davanti sul palco allestito da Fratelli d'Italia, alla fine del suo discorso ha ringraziato la sua famiglia e, ovviamente, la piccola Ginevra: «Voglio ringraziare la mia famiglia. Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me. Ringrazio il mio staff, perché se non hai persone che ti vogliono bene veramente certe cose non le riesci a fare».