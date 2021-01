Covid, la strage dei medici: «Già 300 morti per il virus, ora bisogna vaccinare tutti i camici bianchi»

La strage dei dottori. «Non vogliamo più essere chiamati eroi, pretendiamo fatti concreti per tutelare la nostra salute: vaccinare ora tutti i medici». Il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, chiede a Governo e Regioni di proteggere i medici nel giorno in cui raggiungono quota 300 i camici bianchi vittima di Covid. Quasi la metà, 120,sono scomparsi a partire da ottobre, nella seconda ondata. È «necessario quanto prima che tutti i medici siano vaccinati. Ogni medico iscritto all'Albo ha il diritto-dovere di vaccinarsi per proteggere sè stesso ed i pazienti».

Trecento medici deceduti per Covid, «mentre esercitavano la loro professione: un numero veramente spropositato, una vera e propria strage in questa pandemia, un prezzo altissimo - afferma Anelli - che la professione medica e odontoiatrica ha pagato per garantire la salute di tutti». «Avevamo pensato che, nella prima fase della pandemia - sottolinea - la loro morte fosse legata alla carenza dei dispositivi, alla mancata applicazione o attuazione dei protocolli di sicurezza; ma la strage è continuata anche nella seconda fase, anche in questi ultimi giorni». E allora, conclude Anelli, «credo che sia necessario quanto prima che tutti i medici siano vaccinati: consideriamo il vaccino il miglior dispositivo di sicurezza».

Ultimo aggiornamento: 11:18

