Mascherina sul volto, igienizzante tra le mani e il cuore che batte in gola. Perché la maturità, anche se in formato ridotto, è sempre l'esame per eccellenza. Lo sanno bene i 540mila ragazzi per i quali oggi parte l'esame di Stato, il secondo in modalità Covid. Le norme anti-contagio infatti entreranno, ancora una volta, nella vita negli studenti: i candidati potranno avere al loro fianco un solo accompagnatore, all'ingresso della scuola...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati