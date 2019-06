prima prova di Italiano degli esami di Maturità 2019 per oltre 500.000 studenti. La poesia "Risvegli", " Giuseppe Ungaretti è una delle Corrado Stajano e «Eredità del Novecento». E anche Leonardo Sciascia, da Il porto sepolto", confluita nel 1942 nella raccolta L'allegria, diè una delle tracce per la prima prova come anticipato da Skuola.net. E poi Al via ladidegli esami diper oltre 500.000 studenti. La poesia "Risvegli", "

Il giorno della civetta

Testo Argomentativo: 1 La traccia parte da un testo tratto da Tommaso Montanari, "Istruzioni per il futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà", sul valore del patrimonio culturale.

Testo Argomentativo 2: la traccia parte da un testo tratto da Steven Sloman - Philip Fernbach "L'illusione della conoscenza"

Testo argomentativo 3: l'eredità del novecento, con brano tratto dall'introduzione di Corrado Stajano, giornalista e scrittore, alla raccolta di saggi "La cultura italiana del Novecento"

Tema di attualità C 1 - la traccia parte da un testo tratto dal discorso del prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dall'uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo.

Tema di attualità C2 - la traccia su sport e storia parte dall'articolo del giornalista Cristiano Gatti pubblicato su Il Giornale, che parla della vittoria al Tour de France di Gino Bartali nel 1948, avvenuta in un momento di forte tensione dopo l'attentato a Togliatti.

Secondo le prime rilevazioni del Miur, il tasso di ammissione all'Esame è del 96,3%.La seconda prova è in calendario domani, sempre dalle 8.30. Nei giorni delle prove scritte, è confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'Esame.



«Ci siamo! Noi del Miur Social vogliamo fare un in bocca al lupo a tutti i maturandi che oggi svolgeranno la prima prova scritta». Lo scrive sui suoi profili social il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricarca.

