Maturità, al via la seconda prova: fisica e doppia versione latino-greco

Per i maturandi oggi, giorno della seconda prova scritta di indirizzo, l'incognita raddoppia: gli autori da azzeccare per i ragazzi del liceo classico sono due. Non più uno solo come negli scorsi anni.e Platone, ad esempio, o la coppia Cicerone e Aristotele e così via: quest'anno infatti la prova potrebbe essere multidisciplinare, con greco e latino insieme. Non si tratterà comunque di due versioni alla vecchia maniera: i candidati dovranno tradurre, ad esempio, una versione dal latino a cui il testo allega delle informazioni generali e due parti tradotte, l'inizio e la fine, per contestualizzarla. Ci saranno poi tre quesiti sulla comprensione e sull'interpretazione sia della versione di latino sia di quella di greco che, comunque, avrà la traduzione a fronte.Un esame inedito su cui, comunque, i maturandi hanno avuto modo di esercitarsi con le simulazioni fornite dal ministero dell'istruzione nei mesi scorsi. Stessi timori riguardano, ovviamente, i ragazzi del liceo scientifico che potrebbero trovarsi alle prese con quesiti di matematica e fisica insieme, in un unico scritto. Qui l'incognita triplica addirittura, visto che lo scritto di fisica rappresenta una novità assoluta all'esame di Stato. Negli anni passati se ne parlò in più occasioni ma gli stessi docenti di fisica sconsigliarono uno scritto alla maturità perché i ragazzi non erano pronti. Oggi, dopo le simulazioni in previsione della prova, questo scoglio dovrebbe essere stato superato. La prova multidisciplinare è un'opzione che interessa tutti gli indirizzi di studio: al linguistico infatti potrebbe uscire un compito con due lingue straniere. E allora il tototraccia si fa complesso. C'è chi scommette su Cicerone, preferendogli Seneca e chi punta su Aristotele, pregando che non ci sia invece Platone. Perché la scelta di una prova multidisciplinare? Le indicazioni del ministero indicano la necessità di zaccertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo».Diventa quindi importante verificare le competenze che caratterizzano l'intero indirizzo di studio. La prova durerà 6 ore e, come assicurato dal ministro Bussetti, saranno sufficienti allo svolgimento del compito. Per alcuni indirizzi degli istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, musicali e coreutici, si andrà anche oltre le 6 ore come accaduto anche negli anni passati. La durata quindi, cambiando da indirizzo a indirizzo, verrà indicata in fondo alla traccia. I candidati del liceo classico possono portare entrambi i dizionari di greco e latino perché uno servirà per la traduzione e l'altro per l'analisi e il commento del secondo testo. E poi, archiviato anche il secondo scritto, si arriva direttamente all'orale: il vecchio quizzone, infatti, è stato abolito.