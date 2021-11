Mattarella: «Il virus procura ancora allarme, i vaccini sono la miglior difesa ma bisogna essere responsabili»

«Il virus continua a procurare allarme, non si è esaurito il nostro dovere di responsabilità particolarmente verso i più fragili. I vaccini restano la nostra miglior difesa». Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de “I Giorni della Ricerca”, iniziativa promossa dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

«I vaccini adesso vanno posti nella disponibilità di tutti i Paesi in misura equa - ha proseguito Mattarella -. È un dovere morale distribuire rapidamente i vaccini nei luoghi dove sono ancora insufficienti. Farlo è anche interesse concreto di tutti per debellare completamente il virus, evitando che in un mondo sempre più strettamente connesso si riproponga con pericolose varianti». «I vaccini sono stati la nostra maggior difesa, salvate vite e consentito le riaperture ed è merito della ricerca - ha detto ancora il presidente -. La scienza è chiamata ancora ad intervenire. La pandemia ha prodotto pesanti conseguenze nella lotta contro il cancro». Anche per questo bisogna condurre la battaglia «contro l'antiscienza» perchè ci sono «nuclei che propagano l'antiscienza: è una sfida nei luoghi della modernità, occorre affrontarla e vincerla. ne va della prosecuzione di un percorso virtuoso».