Oltre dieci milioni di ascolti tv per il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma soprattutto boom di contatti social. Sull'account Twitter del Quirinale il discorso fino a stamani ha avuto due milioni e 150mila visualizzazioni, praticamente triplicato rispetto allo scorso anno.«Non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti; basta con odio e timori», ha detto il capo dello Stato nel suo discorso di fine anno, in cui ha fatto gli auguri agli italiani e agli immigrati.In tv invece il messaggio del Capo dello Stato è stato visto complessivamente da 10 milioni e 525mila spettatori, in crescita rispetto a 9 milioni e 700mila di un anno fa. Sui canali Rai gli spettatori sono stati 6 milioni 790mila, con uno share del 40%, in crescita rispetto all'anno scorso. Sulla rete ammiraglia il discorso di fine anno del Presidente è stato visto da 5 milioni 133mila spettatori con uno share del 30,3%, su Rai2 da 777mila spettatori (share 4,6%), su Rai3 da 821mila spettatori (share 4,8%), RaiNews24 ha registrato lo 0,34% di share con 59mila persone collegate. Su Canale 5 il messaggio di Mattarella è stato visto da 2 milioni 634mila spettatori con share al 15,6%, su Rete4 il presidente della Repubblica è stato seguito da 359mila spettatori, pari al 2,1% di share. In totale il 60% circa degli spettatori di access prime time hanno voluto seguire il messaggio di Mattarella.