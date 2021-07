Mattarella compie 80 anni, i messaggi dalla politica: «Auguri presidente»

Sergio Mattarella compie oggi 80 anni. Dai partiti una valanga di attestati di stima e di auguri già di prima mattina. Tra gli altri quelli di Giuseppe Moles, sottosegretario all'editoria, di Piero Fassino, Ettore Rosato, vicepresidente della Camera di Iv, di Simona Malpezzi, capogruppo dei senatori dem, di Roberto Occhiuto, capogruppo dei deputati azzurri, di Deborah Bergamini, sottosegretario ai rapporti con il parlamento, Emanuele Fiano, deputato democratico. Passerà il compleanno con la famiglia, ma il suo mandato di sette anni al Quirinale sta per scadere. Terminerà nel 2022. Le forze politiche pensano già a riconfermarlo, anche se Mattarella lo scorso maggio aveva detto: «L’attività è impegnativa, ma tra otto mesi il mio incarico termina. Come sapete il presidente della Repubblica dura in carica sette anni: io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi».

Mattarella al Teatro greco di Siracusa per le “Coefore Eumenidi”. Le immagini

Compleanno Mattarella, la lettera della Casellati

«In questa ricorrenza speciale, voglia gradire i miei più sinceri auguri di buon compleanno, ai quali unisco un sincero ringraziamento per l'alta testimonianza di cui è ogni giorno protagonista». Lo scrive il presidente del Senato Elisabetta Casellati al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del compleanno del capo dello Stato. «Con il Suo esempio - rimarca Casellati - concorre a rinsaldare il senso di appartenenza nazionale in una collettività che, specialmente in questo momento storico, ha bisogno di messaggi di fiducia e di speranza. Nel delicato percorso verso il definitivo superamento del periodo emergenziale, i Suoi appelli a restare uniti, solidali, altruisti e a comprendere le difficoltà degli altri sono una risorsa preziosa per difendere e promuovere il nostro bene più prezioso: l'essere comunità». «La Sua fiducia nell'Italia, nelle sue meravigliose energie, nei nostri giovani, nella creatività che ci rende grandi in tutto il mondo, nel senso di profonda solidarietà che è proprio della nostra tradizione, costituisce uno sprone fondamentale per noi tutti, restituendoci la forza, lo spirito e la passione necessari per ripartire. Carissimi auguri, Signor Presidente, e ancora grazie per il Suo infaticabile impegno al servizio della nostra Repubblica», conclude la seconda carica dello Stato.

Gli auguri del ministro dell'Istruzione

«Auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una guida preziosa che ha sempre dato grande attenzione alla nostra amata scuola. Grazie Presidente!». Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, su twitter.

Auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella. Una guida preziosa che ha sempre dato grande attenzione alla nostra amata scuola. Grazie Presidente! pic.twitter.com/4c20CqcVBO — Patrizio Bianchi (@ProfPBianchi) July 23, 2021

Gli auguri del ministro della Difesa

«Una guida sicura per l'Italia e per tutti gli italiani, sempre nel nome della Costituzione, dell'unità e dei più alti valori della democrazia. Auguri di buon compleanno presidente # Mattarella, da parte mia e da tutta la famiglia della #Difesa». Lo scrive, in un tweet, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.