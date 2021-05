Banchetti all'aperto, ospiti distanziati e tutti con la mascherina. È quanto prevedono le linee guida messe a punto dalla Conferenza delle Regioni per la ripartenza del settore dei matrimoni. Vale a dire di uno dei comparti più colpiti dalle restrizioni e per il quale non è stata prevista la data per ripartire. L'idea delle Regioni è ottenere il gran ritorno del wedding a partire dal 1 giugno.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati