Massimo Galli a processo. L'infettivologo è accusato di «turbativa d'asta e abuso d'ufficio»

A processo l'infettivologo Massimo Galli: l'ex primario del Sacco in pensione e volto noto nelle fasi più drammatiche della pandemia Covid, è stato rinviato a giudizio per falso e una imputazione alternativa tra turbativa d'asta e abuso d'ufficio, assieme al suo ex collaboratore Agostino Riva per uno dei filoni dell'inchiesta milanese su presunti concorsi pilotati per posti da professore e ricercatore alla Facoltà di medicina della Statale di Milano.

Massimo Galli indagato, concorsi universitari truccati. «Favorì assunzioni e falsificò verbale»

Lo ha deciso il gup Livio Cristofano che ha accolto anche patteggiamenti per altri due imputati.