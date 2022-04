Mascherine, resteranno obbligatorie al chiuso? «Governo valuta proroga in alcuni luoghi»

Il governo valuta di prorogare l'uso delle mascherine al chiuso. «Credo che da parte dei cittadini dopo due anni ci sia una responsabilità diversa: molti ancora indossano la mascherina all'aperto e per le mascherine al chiuso credo che ci siano le condizioni per trasformare un obbligo in una raccomandazione, ma stiamo valutando i luoghi in cui sarebbe opportuno prolungare l'uso delle mascherine al chiuso come i mezzi di trasporto».

Mascherine al chiuso anche dopo il 30 aprile? E per quali categorie? Cosa può accadere sui bus e nei supermarket

Variante Xe, Ricciardi: «O si affronta il virus con razionalità, o continuerà a farci male molto a lungo»

Lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa, sottolineando che «anche se togliessimo l'obbligo, sono convinto che molti cittadini continueranno a indossare le mascherine se lo ritengono opportuno».

Mascherine: le linee guida

Mascherine da tenere ancora al chiuso, conferma del distanziamento di un metro tra i tavoli nei ristoranti, indicazione a privilegiare i pagamenti con carta elettronica e ad effettuare una adeguata areazione degli ambienti. In un'ordinanza dell'1 aprile, pubblicata in gazzetta ufficiale, il ministero della Salute illustra le varie misure precauzionali da adottare negli esercizi commerciali in questa fase della pandemia, confermano le misure già previste.