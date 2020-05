Coronavirus, detrazione fiscale per le mascherine “conformi”: sconto del 19%

Coronavirus, l’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura Ce. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Lo precisa la circolare n. 11/E firmata oggi dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal Dl n. 18/2020 (dl Cura Italia) e dal dl n. 23/2020 (dl Liquidità) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice ad “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura Ce per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.



Ultimo aggiornamento: 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA