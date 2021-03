Per gli esperti sanitari ci sono pochi dubbi. Indossare le mascherine è fondamentale per rallentare la diffusione del coronavirus e porre così fine alla pandemia. Nell'immediato comporta una diminuzione del tasso giornaliero di decessi. Sono ormai numerosi studi hanno dimostrato che l'utilizzo di chirurgiche, ffp2 o ffp3 è un modo efficace per proteggersi e per per impedire la circolazione del Covid-19.

La questione è stata affrontata ultimamente negli Usa, dove almeno 15 stati non obbligano a indossare la mascherina. Ebbene si è osservato che nelle contee americane dove viene imposto l'utilizzo del presidio sanitario è stato registrato una diminuzione di casi di Covid-19. Ed il tasso di mortalità sarebbe rallentato, secondo lo studio del centro americano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Da una nuova ricerca pubblicata venerdì, sempre dal Cdc, venti giorni dopo l'obbligatorietà delle mascherine vi è stata una diminuzione di 0,7 punti percentuali dei tassi giornalieri di decessi per Covid-19. Diminuzione che ha toccato l'1,9 % dopo 100 giorni.

Inoltre l'impiego di una doppia mascherina garantirebbe a chi l'indossa un'ulteriore barriera contro il virus. Di fatto Anthony Fauci, tra gli scienziati più accreditati negli Usa, ha iniziato da tempo a indossare due mascherine. E così la scorsa settimana il Cdc ha pubblicato i nuovi dati che suggeriscono che l'utilizzo di due mascherine può migliorare significativamente la protezione. Per esempio sovrapporre una maschera di stoffa sopra una chirurgica può bloccare la fuga del 92,5% delle particelle potenzialmente infettive.

