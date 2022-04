Mascherine al chiuso, Pregliasco: «Obbligo per bus, treni, cinema e uffici. Poi in estate uso opzionale»

Mascherine, come comportasi dopo il 1° maggio? «Mantenere ancora l'obbligo al chiuso, in contesti a rischio come mezzi di trasporto, cinema e uffici. Siamo in una situazione epidemiologica di plateau, ma di presenza ancora diffusa del virus, quindi si dovrà prevedere una riduzione graduale di questa misura, che ha avuto la sua efficacia». Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco.

APPROFONDIMENTI NUOVE REGOLE Mascherine al chiuso via dopo il primo maggio? Ecco dove (e dove no):... LE STIME Covid, dal 1° maggio stop a mascherine e tamponi: gli italiani... LO STUDIO Omicron, dopo quanto ci si può contagiare di nuovo? «Chi... SALUTE Pasqua, alberghi e ristoranti: le nuove regole tra mascherine Green...

Mascherine al chiuso via dopo il primo maggio? Ecco dove (e dove no)

Mascherine al chiuso, cosa cambia da maggio

In vista della fine dell'obbligo dal primo maggio e della decisione del Governo sulle mascherine al chiuso, il virologo afferma. «Non si può passare dall'obbligo a nulla - rimarca - è necessaria una fase di transizione verso un utilizzo della mascherina in termini opzionali, in particolare penso alle persone fragili o a coloro che assistono persone fragili, in estate». Il virologo concorda, dunque, su «una riduzione progressiva dell'obbligo di mascherine al chiuso, necessaria in termini di prudenza alla luce di un'alta circolazione del virus che determina morti giornalieri a 3 cifre. Allargamento delle maglie sì, ma progressivo».