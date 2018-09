La tragedia di Martina, morta a 29 anni in auto con la mamma: stava per coronare il suo sogno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martina aveva 29 anni e un sogno da coronare. Purtroppo, però, un'incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio sulla superstrada del Liri, ad, glielo ha spezzato.ha perso la vita insieme alla madre su quella maledetta strada. Era bella e biondissima, responsabile del punto vendita Terranova di Avezzano; era soprattutto fidanzata con Stefano, e appena una settimana era tornata dalla Sardegna dove aveva trascorso le vacanze.Lei e Stefano avevano anche stabilito le nozze, che sarebbero state celebrate a breve. La madre,, 55 anni, invece, lavorava come badante presso una famiglia di Capistrello ed era molto stimata per la sua cordialità e disponibilità. Lascia il marito, molto noto per il suo passato da costruttore e il fratello Angelo. «In questo momento di profondo dolore e cordoglio gli amici manifestano la loro vicinanza alle famiglie delle vittime del grave incidente», si legge sulla pagina Facebook.