© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un testo che fa riflettere e commuovere, che sembra scritto direttamente dal padre di, la giovane infermiera tra le vittime del crollo di. In molti hanno condiviso la, verosimilmente scritta proprio dal papà di Marta, che saluta e ricorda la figlia, non senza una sfilza di polemiche. Peccato, però, che si tratti di un falso: ildella 29enne siciliana, infatti, èdiverso tempo fa, per una grave malattia, all'età di 41 anni.A che pro, quindi, scrivere e diffondere sul web un simile oltraggio alla memoria di padre e figlia? Basta leggere un passo della conclusione della lettera per accorgersi che ci sono, che sfruttano l'onda emotiva della tragedia per fare dellasenza un briciolo di coscienza: «E mentre c’è chi dal posto caldo dietro la propria scrivania discute sui vaccini, gli immigrati, le famiglie arcobaleno, mentre l’Italia crolla a pezzi, io piango chiedendo a Dio la forza per svegliarmi domani e vivere con la tua stessa volontà. Riposa in pace figlia mia».A smentire l'autenticità della lettera è stata la stessadi Marta Danisi, che ha rivelato come il padre fosse morto da diversi anni. Ancora una volta, quindi, ci troviamo di fronte ad un aspirante Joseph Goebbels 2.0, che sfrutta il dolore, la rabbia e l'indignazione degli utenti. Questa volta, però, per adescare i gonzi è stataladi un uomo morto per un male incurabile e di una ragazza vittima del suo stesso paese.