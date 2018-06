Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia ed ex ministro dell'Interno, è stato condannato a un anno e a 450 euro di multa dal tribunale di Milano. Maroni è tra gli imputati per la vicenda con al centro presunte pressioni indebite per far ottenere un viaggio a Tokyo all'ex collaboratrice

e un contratto di lavoro a un'altra ex collaboratrice ai tempi del suo incarico al Viminale,

. Il governatore è stato condannato solo per quest'ultimo caso mentre per quello di Maria Grazia Paturzo è stato assolto.

