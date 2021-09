Mario Draghi: «Attacchi No vax odiosi, solidarietà alle vittime. Entro fine settembre 80% di vaccinati»

Mario Draghi in conferenza stampa dalle 16.00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Si tratta del primo consiglio dei ministri del governo dopo la pausa estiva. Oggi il leader Lega Matteo Salvini è tornatio a premere sul premier chiedendo una cabina di regia: «Serve una riforma del fisco, degli appalti e della burocrazia, delle pensioni, contrasto all'immigrazione clandestina e infiltrazioni terroristiche». Draghi ha aperto la conferenza stampa parlando di «violenza No vax odiosa» e di copertura vaccinale all'80% «entro fine settembre».

Mario Draghi, la conferenza stampa

«La campagna procede spedita, verso la fine di settembre sarà vaccinata l'80% della popolazione, già oggi siamo al 70% completamente vaccinato. Il 91,5% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. La campagna vaccinale è stata abbracciata con grande entusiasmo dai giovani, l'adesione massiccia dei giovani e la copertura estesa a livello nazionale ci permette di affrontare con una certa tranquillità e con minore incertezza dell'anno scorso l'apertura elle scuole. La scuola in presenza è sempre stata una priorità». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. «Voglio poi esprimere solidarietà piena a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei no vax, una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa formazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

L'economia. «Come sapete l'economia continua a crescere anche molto più delle aspettative, basta vedere le cifre previste dal Mef a marzo, questo ci dà incoraggiamento e anche il mercato del lavoro va bene». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Nel mercato del lavoro «ci sono anche situazioni riprovevoli e anche lì si dovrà intervenire caso per caso ma generalmente la situazione è favorevole». «Non credo valga la pena compiacersi troppo di queste cifre» di crescita dell'economia, «sono alte, ma è anche vero che siamo caduti in una maniera che non si vedeva da decenni, in Italia nel 2020: è in parte un grande rimbalzo che sta accadendo in tutti i Paesi. La vera sfida sarà riuscire a mantenere il tasso di crescita considerevolmente più elevato di quanto fosse prima della pandemia, è lì che si vede la capacità dell'economia italiana di diventare strutturalmente più solida. Intanto vediamo buone notizie».