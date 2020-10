Mariastella Gelmini positiva al Covid: «Questo virus è subdolo e pericoloso»

«Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l'ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l'ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa...». Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Ultimo aggiornamento: 10:54

