Morta Marella Caracciolo Agnelli, la vedova di Gianni: aveva 92 anni

Marella Agnelli, moglie di Giovanni Agnelli, è morta a 92 anni. Era malata da tempo. Nata a Firenze da una famiglia dell'aristocrazia napoletana, donna Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto sposa l'Avvocato Gianni Agnelli il 19 novembre 1953 nel castello di Osthoffen, a Strasburgo, in Francia, dove il padre era il rappresentante diplomatico italiano presso il Consiglio d'Europa.

Madre di Edoardo e di Margherita Agnelli, Marella ha avuto otto nipoti: i fratelli John e Lapo, Ginevra, Pietro, Sofia, Maria, Anna e Tatiana. I funerali, ha fatto sapere la famiglia, si svolgeranno in forma privata.



Nel 1973 Marella intraprende la carriera di designer di alta moda, specializzandosi in particolare nella realizzazione di disegni per stoffe d'arredamento. Il successo nella carriera le ha meritato negli Stati Uniti il prestigioso premio «Product Design Award of the Resources Council Inc.» conferitole nel 1977. La sua eleganza nel vestire, invece, l'ha portata a comparire nella Hall Of Fame delle rivista Vanity Fair, insieme con il marito Gianni Agnelli e al nipote Lapo Elkann.

