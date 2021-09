ANCONA - Con la vaccinazione che supera il 70% di media, toccando vette anche di 84,9%, 48 Comuni marchigiani resistono all’offensiva della variante Delta e rimangono saldamente Covid free. Si trovano per lo più nel Maceratese (13) e nel Fermano (12): ma anche in provincia di Pesaro 11 borghi hanno lasciato il virus fuori dalle mura, mentre nell’Anconetano ce ne sono sette e in provincia di Ascoli cinque.

