​Qatargate, Marc Tarabella arrestato: all'eurodeputato belga era stata revocata l'immunità parlamentare

Marc Tarabella, eurodeputato italo-belga, è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. In mattinata era stato ascoltato da un giudice istrutture, Michel Claise. Lo ha reso noto la procura federale confermando quanto anticipato dalla stampa belga. All'eurodeputato era stata revocata l'immunità parlamentare il 2 febbraio scorso.

L'eurodeputato è temporaneamente privato della libertà nell'ambito dell'inchiesta su fatti di presunta corruzione volta a influenzare i processi decisionali dell'Ue e viene interrogato dalla Polizia, su ordine del giudice istruttore Michel Claise. Lo spiegano fonti della Procura federale. A seconda dell'esito dell'interrogatorio, Claise deciderà se interrogarlo lui stesso e se confermare lo stato di arresto o meno. Tarabella, spiega il quotidiano belga Le Soir, è stato prelevato stamani a casa sua (è sindaco di Anthisnes, un comune della provincia di Liegi, in Vallonia) e condotto a Bruxelles per essere interrogato. Secondo le dichiarazioni messe a verbale da Pier Antonio Panzeri, il politico belga, di origine italiana, avrebbe ricevuto tra 120 e 140mila euro perché addolcisse le proprie posizioni riguardo al Qatar, accusa che Tarabella ha negato. La sua immunità parlamentare è stata revocata dall'Aula insieme a quella di Andrea Cozzolino; lo stesso eurodeputato belga ha chiesto di revocarla e ha votato in questo senso in Aula. Chiede di essere ascoltato dal giudice dallo scorso dicembre.

Nell'ambito di un dossier della Procura federale, guidato da un giudice istruttore di Bruxelles, legato a sospetti di corruzione pubblica, informa la Procura in un comunicato, «questa mattina sono avvenute diverse perquisizioni. La prima ha preso di mira una cassaforte di una banca situata a Liegi, appartenente a un parlamentare europeo, M.T.». Sono stati perquisiti anche alcuni uffici del municipio di Anthisnes. «M.T. è stato arrestato per un'udienza. Il giudice istruttore deciderà se dovrà comparire davanti a lui nelle prossime ore».